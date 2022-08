Por qué Flor de la V estalló indignada contra la producción de Andy Kusnetzoff

Florencia de la V no está dispuesta a callarse nada, menos aún, cuando se trata de defender su trabajo y el de sus compañeros. Y en las últimas horas, la conductora de Intrusos lo dejó bien en claro al marcarle los puntos a la producción de PH Podemos Hablar.

¿Qué fue lo que calentó a Flor contra el equipo de trabajo del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff los sábados en Telefe? La súbita interrupción de una nota que Alejandro Guatti, su cronista, intentaba hacer con Kenny Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara.

Sucede que en Intrusos se habían enterado de que el estilista era uno de los invitados al programa, y allí fueron, para sacarle alguna declaración sobre los escándalos que rodean a la mediática, que tiene varios, entre la supuesta crisis de pareja con Mauro Icardi, la polémica con su ex empleada Carmen Reboledo y la noticia de último momento, que el PSG estaría por desvincular al futbolista de su plantel.

Bien dispuesto, Kenny empezó a contestarle a Flor sobre el drama de Wanda con la trabajadora que la acusó de deberle plata, de dejarla varada en Italia y de reducirla a servidumbre, entre otras cosas. Sin embargo, la nota quedó trunca a pedido de un integrante de la productora que apareció en el medio de la charla, el móvil se cortó y Flor se indignó.

"Unos amigos, los de Kuarzo, dejen comer. Estamos trabajando, muchachos… Se lo digo a los productores. ¡No puede ser! Estamos en medio de una nota, una entrevista... Un poco de solidaridad con los colegas", irrumpió la conductora del ciclo de América.

Guatti explicó entonces que, al parecer, Kenny era el único invitado que faltaba y que no querían demorar la grabación. Y ella, desconfiada, exclamó: "¡Que le mientan a otro! Lo que no quieren que declaren a otro antes de que salga en PH".

"Lo que pasa es que ahí ´no hacen espectáculos´, ojo... Ellos están allá arriba... ¿Para qué van a llevar a Kenny Palacios? Por favor… ¡digan la verdad! Acá tenemos que comer todos, tenemos un cronista y estamos trabajando", cerró, furiosa.

Minutos antes, la conductora había explotado contra Wanda Nara, que la trató de "ignorante" y de "hablar sin saber" sobre las internas de su marido con el club parisino.

"Soy ignorante, no voy a dormir. Acercame el plano... Wanda, acá no hay filtros, ¡mirá!. Escuchá, está apartado del equipo principal... Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco", contestó la morocha.