Días atrás, Luis Ventura brindó una entrevista a Florencia Peña y sorprendió a todos al hablar de su hijo menor, Antonito. El pequeño de ocho años nació fruto de una relación fugaz con Fabiana Liuzzi, mientras él aún estaba en pareja con Estelita Muñoz. El niño padece un severo problema neurológico y el periodista reveló que "todavía no habla".

"Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción", contó frente a las cámaras de América TV.

Y agregó: "La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente".

"Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida", sumó.

El hijo menor de Luis Ventura

Luego, en su cuenta de Instagram, el conductor de Secretos verdaderos, compartió una fotografía del infante y escribió: "Toñio Firulai. DNI…Argentino…Soltero…Masculino…Tomá mate". Al ver la publicación, una internauta le expresó: "Luis, sos un buen papá".

Esto dijo Luis Ventura acerca de su paternidad

Ventura le reconoció: "O a lo mejor tengo bueno hijos que me hacen parecer un buen padre. Los tres pibes son de oro".