Wanda Nara tildó a Florencia de la V de "ignorante" y la conductora le dio cátedra

Luego de que Florencia de la V haya asegurado en Intrusos (América) que Mauro Icardi fue desvinculado París Saint-Germain, Wanda Nara desmintió a la conductora y la tildó de "ignorante". La líder del programa de espectáculos no se quedó callada y le dio cátedra con un fuerte descargo.

Christophe Galtier, director técnico del equipo parisino, remarcó en estos días Icardi está "separado" del plantel, información que compartió Florencia de la V en Intrusos. Frente a la situación, Wanda Nara reaccionó furiosa, dando pie a un tirante ida y vuelta.

"Escribió Wanda, a mí no porque no tiene mi teléfono, después se lo pasamos para que me escriba personalmente. Me gusta que esté atenta, que mire 'Intrusos', porque tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que callar", anticipó Florencia de la V.

A través de un mensaje de audio enviado a la panelista Maite Peñoñori, Wanda Nara arremetió: "Mauro está simplemente decidiendo qué va a hacer... Si él decide quedarse, se puede tranquilamente en este club porque todavía le quedan dos años más de contrato. Nada de lo que están diciendo es real, no está apartado ni mucho menos. El club sabe nuestras exigencias que son que Mauro juegue la cantidad de minutos que él y su carrera merecen. Me encanta que me preguntes porque son pocos los que preguntan y muchos ignorantes, como Flor, que hablan sin saber".

Entonces Florencia de la V le respondió a Wanda Nara contundente: "Soy ignorante, no voy a dormir. Acercame el plano... Wanda, acá no hay filtros, ¡mirá!. Escuchá, está apartado del equipo principal... Yo creo que igual para mí está pésimo esto, qué querés que te diga, a mí no me haría sentir bien, yo creo que él tampoco".

Sobre el cierrer de su descargo, la conductora dejó en claro: "Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene los millones, pero deportivamente, mirá que yo no sé, soy ignorante en el fútbol, sí, soy bastante ignorante, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi".