El filoso dardo de Florencia de la V contra Viviana Canosa: "Siempre lo que tuvo fue..."

Este martes en Intrusos (América), Florencia de la V deslizó un filoso dardo contra Viviana Canosa, tras la polémica renuncia de la conductora al canal de noticias A24.

En diálogo con sus panelistas, Florencia de la V se refirió a algunas controversiales declaraciones de Viviana Canosa, sobre todo las que atañen a un grado de intolerancia hacia el colectivo LGTB. La líder de Intrusos puso al aire una serie de declaraciones de la periodista con algunos conceptos que levantaron gran revuelo.

"Dijo barbaridades del Gobierno, de las disidencia, siempre lo que tuvo fue muchísima libertad para expresarse sobre cualquier tema, muchos eran extremadamente cuestionables. Lo decía y se llenaba la boca, y hasta muchas veces con cosas que eran mentira, como esa vez con lo del subsidio a los homosexuales. Lo decía y lo publicitaba con naturalidad, como si estuviese diciendo verdades", argumentó Florencia de la V en contra de Viviana Canosa.

Mientras que sobre el final de la emisión de Intrusos, la conductora no dudó en expresar: "Solamente tengo que decir una cosa: particularmente, como lo dije siempre públicamente, es un placer trabajar en este canal, no solamente por la libertad sino por la gente que trabaja acá, siempre agradecida de compartir con ustedes y de tener la libertad de decir lo que quiero, jamás me cuestionaron absolutamente nada y tuve descargos importantes, los pude hacer y los puedo seguir haciendo".

Por el momento, es incierto el destino de Viviana Canosa en la televisión. Mientras el lunes desde A24 enfocaron durante unos minutos en el horario en que la periodista salía al aire su silla vacía, las autoriades del canal analizan el posible regreso del clásico Intratables para reemplazar a la conductora, que le otorgaba a la señal de noticias importantes números en materia de rating.