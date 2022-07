¿Quién es la brasileña que tiene muerto de amor a Leo Sbaraglia?

Leo Sbaraglia siempre fue una persona reservada con su vida privada, sin embargo el actor ya se muestra en público con su nueva enamorada: una actriz brasileña la cual aún no presentó de manera oficial.

Los primeros flashes empezaron a recaer sobre él, y las fotografías comenzaron a florecer. Llamó la atención la compañía del actor argentino que se pensaba que estaba soltero, pero en los últimos eventos se lo vio muy bien acompañado.

Se trata de Julia Konrad, una actriz de 31 años nacida en Brasil y a quien si bien no oficializó, ya se dejó ver ante las cámaras en diferentes oportunidades fuera del ámbito privado.

Luli Fernández, panelista en el ciclo Socios del Espectáculo, fue quien brindó más detalles sobre esta nueva relación de Leo. “Desde que se divorció de la madre de su hija que no se lo ve en algo serio. Es un ganador tremendo”, arrancó la modelo.

Continuando con el relato de la flamante relación, Fernández describió como y cuando fue el momento en donde se los descubrió por primera vez: “Comparten salidas juntos y ya se muestran públicamente. El lunes estuvieron en un teatro under viendo y se dejaron fotografiar” afirmó.

Sin embargo, a la panelista hubo un detalle que no dejó pasar por alto y es el parecido que la actriz brasileña tiene con una pareja anterior de Sbaraglia. “Tiene un aire bastante parecido a la ex de Leo” sentenció Luli Fernández.

Julia, por su parte, es una actriz reconocida por su papel protagónico de Gabriela en la serie de fantasía de Netflix Invisible City de Carlos Saldanha. Pero además es reconocida por el rol de Pepita en la serie nominada al premio Emmy Internacional One Against All.

Mientras tanto, Sbaraglia se había referido a su situación sentimental el año pasado en el programa PH de Telefé en donde había dicho: "Creo en el amor y tengo esperanza de que el amor es cada vez más hermoso. Y a medida que uno va creciendo es cada vez más profundo y verdadero"