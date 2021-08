Leo Sbaraglia disparó contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Leonardo Sbaraglia mostró su disconformidad con el retraso de la serie Maradona, sueño bendito y apuntó directamente contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona. El actor, que interpretará a un joven Guillermo Coppola en la serie sobre la vida de Diego Maradona, reveló que todavía la tira no consigue estrenarse en la plataforma de Amazon, y mucho menos comenzar a grabar la segunda temporada prevista desde un principio, por las presentaciones legales de la ex mujer y las hijas del Diez.

Fue en el marco de una entrevista radial con Marcela Coronel en su programa Mientras tanto (Mucha Radio FM 94.7), donde el actor abordó el tema de la serie. "No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, que recién vamos a hacerlo el año que viene. Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó la nueva repartija en torno a los derechos. Nos está generando a todos nosotros un hueco laboral tremendo", comentó Sbaraglia.

Con relación al accionar legal por parte de las hijas de Maradona, como así también de la ex pareja del astro, para evitar que la serie se estrene, el actor reveló con ironía: "Yo creo que no nos quisieron contar nada a nosotros. No tenemos idea de qué está pasando. Se empieza a rodar en marzo pero no tenemos idea. Los chicos de ´Intrusos´ deben saber más que nosotros. Deben estar negociando y repartiendo los pedazos de la torta, todo el mundo quiere vivir bien".

Finalmente, en un intento de encontrarle una explicación a la batalla judicial entre la plataforma y la familia de Maradona, disparó: "Lo que habrá en el medio es una cuestión de ir negociando y repartiendo los pedazos de torta. Todo el mundo quiere vivir bien. Si están hablando de la vida de uno, uno quiere participar".