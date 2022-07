El duro mensaje de Valeria Mazza tras la condena a los atacantes de su hijo

El pasado 4 de junio, Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, fue agredido a la salida de un boliche. Esa agresión lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente, y hoy, un mes después, la modelo se expresó en sus redes sobre la pena que deberán cumplir los atacantes.

Para Tiziano puede ser casi una eternidad, pero hace casi un mes que está sufriendo un verdadero calvario. Desde aquella madrugada en la que fue atacado por un grupo de adolescentes a la salida de una disco en el barrio Pichincha de la ciudad de Rosario.

Esa golpiza que le propinaron lo dejó muy mal herido, con una fractura de mandíbula y debió ser intervenido. Hoy, luego de un juicio abreviado, se conoce que los agresores tendrán tres años de prisión en suspenso por este hecho.

Valeria se explayó en sus redes sociales, dándole un cierre a todo esto que le tocó sufrir. “Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose. Mejor. Volviendo a entrenar y estudiar”, arrancó.

Además, en ese comunicado Mazza continuó y pidió: “Justicia por Fernando. Justicia por Martín. Justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien. Lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”.

La extensa carta que publicó en su cuenta de Instagram también dice: “Educación en valores. Respeto. Solidaridad. Igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos”.

Para cerrar, la modelo se preguntó qué pueden hacer los ciudadanos. “Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones. Votar. Votar a quienes nos garanticen un gobierno democrático en serio”, pero a lo que agregó: “Sin perder tiempo pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país”.

La justicia son Jesuán M. y Franco Z, a quien la justicia de Rosario condenó a tres años de prisión condicional “por el delito de lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio por la condición social, posición económica o carácter físico, en calidad de autores”.