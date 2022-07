La palabra de Valeria Mazza tras la condena que recibieron los agresores de su hijo

Este miércoles se dio a conocer la condena que recibieron los agresores del hijo de Valeria Mazza, quienes en el proceso del juicio abreviado fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso y al pago de una multa simbólica.

Hace algunos días, había tascendido que esta sería la pena que se establecería para quienes golpearon brutalmente a Tiziano Gravier, y tanto el joven como su familia expresaron su acuerdo.

De esta manera, los atacantes recuperaron la libertad tras permanecer casi un mes detenidos en prisión preventiva. La sentencia detalla que los dos imputados fueron condenados “por el delito de lesiones graves dolosas mediando acto discriminatorio por la condición social, posición económica o carácter físico, en calidad de autores, reglas de conducta por el mismo plazo una reparación parcial, simbólica y en la medida de las posibilidades, de los daños material y moral causados por el ilícito en cuestión”.

Cada uno de estos jóvenes deberá abonar la suma de 100 mil pesos, repartidos en cuotas mensuales y consecutivas de 10 mil pesos. Además, además deberán asistir a un curso en el INADI por haberse referido en términos despectivos al hijo de Valeria Mazza al llamarlo “Tincho” antes de golpearlo. Si los agraserores no respetan las pautas establecidas, deberán cumplir prisión efectiva.

Desde sus historias de Instagram, la modelo expresó: “Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose, mejor, volviendo a entrenar y a estudiar. Justicia hoy y siempre. Justicia por Fernando, justicia por Martín, justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien, lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”..

Además, Valeria Mazza pidió: “Educación en valores, respeto, solidaridad, igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones, votar”.

Finalmente, la madre de Tiziano Gravier concluyó: “Votar a quienes nos garanticen un gobierno democrático en serio. Con los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes y que nos garanticen salud, educación y seguridad. Sin perder tiempo. Pongámonos a trabajar en la reconstrucción de nuestro amado país”.