Chloé Bello habló de la muerte de Gustavo Cerati y cargó contra la familia

Se cumplieron 12 años del ACV que sufrió Gustavo Cerati y ahora Chloé Bello rompió el silencio y decidió hablar de la muerte del músico, reveló detalles desconocidos hasta ahora y cargó contra la familia.



“Yo no lo solté nada. Me obligaron. Se portaron muy mal conmigo. Hay muchas cosas por contar. Los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más”, contó la modelo en Todo Pasa, por Urbana Play.



“Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio. Lo encontraron y, lamentablemente, la terminé ligando yo”, agregó Chloé Bello sobre la polémica actitud que adoptó la familia por la muerte de Cerati.







En la misma entrevista con Matías Martin, la modelo explicó que el entorno del ex líder de Soda Stereo decidió ponerla a ella como la culpable de todo lo que pasó y de la muerte del músico.



En ese sentido, recordó que cuando Gustavo Cerati tuvo el ACV en Venezuela, ella estaba de vacaciones en Europa y que, cuando llegó a aquel país, lo hizo mucho antes de que llegaron sus propios familiares.



“Gustavo se fue el 15 de mayo de 2010”, sostuvo Chloé en referencia a la muerte del cantante, poniendo como fecha el día del ACV y no el 4 de septiembre de 2014, cuando finalmente falleció.





Por otra parte, sobre su vida sentimental, Bello explicó: “Conocí el amor real gracias a él. Duró lo que duró, pero la historia de Romeo y Julieta, la historia de amor más grande, duró tres días”.



“Es una carga con la que voy a tener que ir toda la vida. Es muy difícil la vida amorosa porque todo lo comparo con él. No es que me separé. Estaba por casarme. Estábamos con anillos. Es muy difícil”, concluyó.