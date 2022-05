Así está hoy Chloé Bello, la última novia de Gustavo Cerati: tiene 33 años y quiere…

En 2010 el mundo de la música de Latinoamérica se detuvo, a partir de la conmoción que generó el accidente de Gustavo Cerati en Venezuela, ese triste episodio que lo sumió en una larguísima internación de cuatro años. Millones de personas se sumergieron en un profundo estado de angustia, de dolor y de plegarias.

El cantante no pudo superar las secuelas de ese ACV y partió de plano cuatro años después, para dejar un legado inmenso, a partir de todo su arte, su maravillosa obra. En esa etapa, el líder de Soda Stereo transitaba en el plano amoroso un vínculo con Chloé Bello.

La modelo se convirtió en la última pareja de Gustavo, cuando apenas caminaba por sus 21 años, en un lazo que se extendió durante cinco meses muy intensos. La vida también la sacudió y le abrió las puertas a emociones muy fuertes, a tal punto que la empujaron a buscar alivio en diferentes terapias.

Con el horizonte enclavado en sanar, Chloé probó diferentes caminos, por eso contó: “Estuve muchos años como un fantasma, en los que incluso dejé de trabajar. Con el tiempo fui sanando heridas, me fortalecí ante las críticas y tengo cosas lindas para contar relacionadas con mi carrera como actriz".

En ese mecanismo de incursionar en otras facetas, Bello salió a viajar por el mundo y también se zambulló de lleno en el deseo de estudiar actuación, por lo cual cursó en academias internacionales en Los Ángeles y Nueva York . "Era uno de mis sueños, y lo logré. Tuve la posibilidad de hacer un corto con el director Abel Ferrara –en 2019–, y también conocí al director Oliver Stone, con el que iba a hacer mi debut cinematográfico en una película protagonizada por Benicio del Toro, pero lamentablemente el proyecto se cayó y no sucedió", reveló.

Otra de las aristas que tiñen el presente de la ex pareja de Cerati se relacionan con la intencionalidad de nutrir su mundo espiritual. Por eso, en un diálogo con Para Ti, Chloé contó: “Tengo 33 años, pero por todo lo que viví podría tener 70. Hoy tengo un nuevo mundo interior, que vino con el correr del tiempo. Busco conocerme un poco más todos los días. Tuve varios terapeutas y me peleé con todos”.

En cuanto a sus práctica diarias, que lleva a cabo religiosamente en su cotidianidad, la blonda expresó: "Ahora estoy haciendo una terapia con Silvina Pozzo, que es counselor y psicodramatista. También empecé a meditar, todas las mañanas y las noches, y hago yoga".

Para terminar de retratar su norte, sus anhelos, Chloé describió lo que piensa de su futuro: “Mi sueño de toda la vida siempre fue ser actriz, y también me gustaría, al igual que mi mamá, vivir con animales rescatados y darles un hogar".

Hace una semana, Bello recordó a Gustavo con un posteo muy tierno: "No pasa un día, no pasa un solo día.. no se han creado aún palabras para explicar cuánto te extraño. Me quedo con estas mañanas llenas de amor. Te abrazo y beso fuerte donde sea que estés. I know we’ll meet again".