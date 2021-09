El día que Thalía le robó el corazón a Gustavo Cerati y la colaboración que no fue

Thalía, cantante, actriz y empresaria mexicana logró robarse el corazón de Gustavo Cerati en el año 2009. La artista ha vendido más de 25 millones de discos en su carrera como solista, lo que la convierte en una de las artistas musicales latinas con mayores ventas. La cantante ha logrado grandes reconocimientos ya que en 2002 su hit “Piel morena” resultó elegido como “El mejor tema en español de todos los tiempos” en Estados Unidos. Además de ello, “The Sun” clasificó a Thalía como la número 25 entre las 50 cantantes que nunca serán olvidadas en la historia musical.

Por su parte, Gustavo Cerati fue un músico, cantautor, actor, y productor discográfico argentino quien obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de rock “Soda Stereo”. El cantante es considerado como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Si bien la vida y el trágico final de Cerati son temas sumamente populares, es poco sabido que el argentino fue hechizado por la mismísima Thalía.

Antes de caer en coma, tras ofrecer un concierto en Venezuela en mayo de 2010, Gustavo conoció a la cantante mexicana quien robó totalmente su atención. Según Paul Forat, ex director artístico de Sony Music, todo ocurrió en el año 2009 cuando Cerati fue invitado a los ensayos de la grabación del álbum “Primera fila” de Thalía en Miami. Sobre ello el empresario declaró: “Thalía se pasó dos años de su vida después de un proyecto muy bonito que hicimos que se llamaba Primera fila, en cada entrevista yo me sentía apenadísimo porque en cada entrevista me mencionaba, y yo era así de ‘Eres tú, tú eres la reina de todo esto, yo nomás te dije cualquier cosa’, pero es muy bonito saber cuando los artistas reconocen eso”.

Luego de ello, Forat recordó la última vez en que vio a Gustavo Cerati con vida ya que fue él quien llevó a los ensayos finales del álbum que se grabó en el Bank United Center de Miami. “Ese día fue el último día que lo vi. Comí con él y lo llevé al ensayo de Thalía. Fuimos a comer ese día, con Gustavo Cerati, ya fui yo y le dije ‘Oye, me tengo que ir al ensayo, al soundcheck de Thalía’, les dije ‘¿Me acompañan?’ sabiendo que me iban a mandar a volar” afirmó Forat.

Imagen: Fundación Konex

El ex director confesó haberse sorprendido por la respuesta del argentino: “¿Cerati yendo a una cosa de esas? No por minimizar a Thalía, absolutamente todo lo contrario, pero era como 'Seguramente tendrá sus cosas que hacer u otros planes...', pero dijo ‘Feliz, encantado’, dije 'Ok'. Llegamos al ensayo y estaba fascinado, el tipo estaba encantado (diciendo) ‘No lo puedo creer’ y, bueno, Thalía es Thalía. ¿Qué te puedo decir? Es una estrella así que irradia luz y energía positiva a cientos de kilómetros de distancia”. A ello Forat añadió: “Una de las cosas de las que más me arrepiento, mucha gente me pudo haber linchado es que estaba a punto de invitar a Gustavo a que cantara en el Primera fila, me salió natural y pensé ‘¿Y por qué no? Yo sé que esto es aparentemente impensable, si ahorita le digo a Gustavo me va a decir que sí y Thalía me va a decir que sí seguramente’ y me contuve, no me atreví, no supe cómo hacerlo y, bueno, no pasó, hubiera estado muy bien”, relató Paul