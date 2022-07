Jorge Rial destrozó a Laura Ubfal tras una dura denuncia de la periodista: "Es una degustadora de..."

El lunes 4 de julio, Jorge Rial debutó con Argenzuela en C5N y detonó una nueva guerra súper picante en la televisión. Esta vez, Rial arremetió sin filtro contra Laura Ubfal, luego de que la conductora de Gossip señalara a Damián Rojo, periodista de su equipo, de “robarle” sus primicias.

“Gracias, Damián Rojo por repetir la información de Laura Ubfal sobre Mirtha Legrand sin dar crédito”, había disparado la Ubfal en Twitter, denuncia que el ex Intrusos le contestó de inmediato en pantalla, a pura ironía.

Todo empezó cuando Paulo Kablan se refirió a la “grave denuncia” contra su compañero de piso por “un delito que no permite la excarcelación”. “Es por robo de información de Laura Ubfal”, siguió Rial.

Y el ex de Romina Pereiro se dirigió al acusado: “Yo te voy a preguntar algo, Rojo: ¿la información que vamos a dar ahora sobre Mirtha Legrand se la afanaste?”. Y dijo más: “La información que vas a dar ahora, ¿es tuya o se la afanaste a la multipremiada, multinformada y multiorgásmica Laura Ubfal?”.

Tras defender su ética profesional y asegurar que no había robado información, Rojo dijo: “Fue una mezcla de sorpresa y bronca. No sé ni dónde está Laura. Bueno, está en Intrusos y en NET. Realmente me puse a investigar, porque hirió mi orgullo y mi buen nombre y honor. Y de última, tengo 100 años de perdón porque la verdad es que quien roba a un ladrón…”.

Por otra parte, Damián aseguró que esa información que brindó sobre Mirtha ya la había transmitido Marina Calabró en su columna de Lanata sin filtro. Y Jorge señaló, filoso: “Vamos a instaurar un Índice Ubfal. Cada información que traigan, la vamos a medir así. Porque ella es, sin duda, la gourmet, la degustadora de información”.

“Si no pasa por su paladar, no es información”, indicó, y estableció cuatro puntos como estándar. Y para rematarla, cerró con un chiste hoy inaceptable en la televisión: “No entran cinco Ubfal en una pantalla”.

Cabe destacar que la pica entre Rial y Ubfal viene de años. Al margen de que la conductora de NET TV criticó fuerte a su colega por el video que se filtró con Josefina Pouso, el ex TV Nostra suele pegarle por su labor periodística.

“Hay que reconocerle a Laura Ubfal su vocación por errarle siempre a la información. Es la Pipita Higuaín del periodismo”, lanzó Rial en febrero de 2021, en la red del pajarito, como una muestra de lo que opina sobre su colega.