Camila Homs y una letal declaración contra la infidelidad

Camila Homs protagonizó la portada de la revista Caras, donde entre otras cosas aseguró: "Sentí decepción, pero ya solté". La modelo se refirió a la escandalosa separación con Rodrigo de Paul, luego que el futbolista confirmara su romance con Tini Stoessel.

Así, desde Socios del espectáculo (El Trece) repasaron este miércoles algunos pasajes de las declaraciones de la modelo en la revista donde elegantemente le pega duro a su ex pareja: "Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas", disparó Camila según leyeron en el ciclo del Trece.

Además en otro pasaje de la charla, la modelo siguió pegándole a de Paul al reconocer "Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel". Y remató con tremenda reflexión: "Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’".

Finalmente, Homs reveló qué debe que tener un hombre para conquistarla: "Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo". Y ante la consulta de si antes tenía todo eso, Camila sentenció: "Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia".