María Becerra mostró orgullosa su cambio físico: "Siempre tuve mambos con mi cuerpo"

María Becerra es una de las artistas argentinas más importantes a nivel mundial. Actualmente forma parte del ranking de las 5 cantantes más escuchadas en el mundo. La famosa se encuentra en el puesto 4 y es la única argentina en lograrlo. Además, comparte la lista con Karol G y Shakira.

En este contexto, la joven mostró en sus redes sociales el cambio físico que tuvo en los últimos tiempos, cuando pasó de pesar 41 kilos a 48, un número impensado para ella.

"Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui súper flaquita, siempre pesé entre 41 y 43 kilos... me costaba mucho aumentar masa muscular", comenzó diciendo Becerra.

"La he pasado mal con cómo me veía yo en el espejo, con los comentarios que he recibido... Más que nada de chica. He recibido comentarios de todo tipo a lo largo de mi vida, en el colegio, en todos lados", explicó, angustiada.

"Se me re complica con el trabajo, con mis horarios, con los viajes. Es muy complicado mantener el entrenamiento. Pero lo hago... Me felicito a mí misma porque ya no me siento débil y tengo más autoestima", aseguró.

"Me pongo muy gede porque estoy trabajando mi cuerpo. Ya me siento cómoda, pero a la vez es como que tengo miedito", confesó en otro posteo que realizó en las últimas horas.

María Becerra. Foto: Instagram @mariabecerra.

En tanto, en otro posteo, reveló: "Arranqué a entrenar hace 1 mes y desde ahí le estoy metiendo sin parar. Nunca estuve tan motivada en mi vida, les juro. Me fascina entrenar, sentirme bien y con energía. Me libera un montón de tensiones, de ansiedad, no sé, me hace re feliz y encima voy a quedar ATR".