En diálogo con Viviana Canosa, Jorge Lanata hizo un catastrófico pronóstico sobre lo que le espera al país en los próximos años

En una extendida entrevista a solas con Viviana Canosa, Jorge Lanata hizo un catastrófico anuncio sobre lo que le espera al país en los próximos tiempos y, fiel a su estilo, el periodista no se privó de deslizar filosos dardos hacia el oficialismo y las tensiones entre las dos figuras centrales de la escena política argentina.

Desde su casa, Lanata tuvo una larga charla con Canosa, en la que no dudó de disparar contra quienes gobiernan el destino nacional. “Lo que veo es un Presidente sin poder, veo a Cristina definiendo el rumbo, poniendo a la ministra nueva y veo un país en vilo por algo que parece de chicos de diez años”, expresó sin rodeos el conductor de radio y televisión.

Uno de los puntos más filosos de la entrevista tuvo lugar cuando Jorge Lanata aseguró que el país podría estar mejor recién dentro de dos décadas. "En los próximos cinco años vamos a estar peor”, fue su drástico pronóstico.

Por otro lado, el periodista remarcó que el mayor problema del kirchnerismo es no tener herederos. "A Máximo Kirchner no lo votaría nadie, a Axel Kicillof y a Wado De Pedro tampoco", subrayó.

Cuando Viviana Canosa y Jorge Lanata hablaron sobre las fricciones entre el presidente y la vicepresidenta, el entrevistado deslizó picante: "Cristina elige a Alberto porque pensó que podía manejar al secretario, y el secretario bastante tardó en rebelarse".

Con respecto al rumbo económico del país, Lanata aseguró: "Está todo dado como para que se vaya todo a la mier... en términos económicos, esto va a pasar. No es que me parece a mi".

En tanto que cuando Viviana Canosa le preguntó a Jorge Lanata sobre la posibilidad de incursionar en la política, el retrucó categórico: "No tengo ganas de hacer política. Yo soy útil donde estoy, me costó mucho llegar donde estoy y dejar todo para empezar en política, no tengo ganas, ya estoy grande. En su momento lo pensé".

En otro momento de la entrevista, sobre los posibles candidatos en 2023, Lanata expresó: "No descarto una elección entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri... Es increíble que Alberto Fernández crea que puede ser reelecto. Esto es así porque el poder te aísla".