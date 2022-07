El mediador de Mirtha Legrand rompió el silencio sobre el incierto momento de la diva

Tras las fallidas negociaciones con El Trece para volver a la televisión, la situación de Mirtha Legrand sigue siendo incierta y su histórico productor emitió un comunicado para aclarar los tantos sobre su intervención suya en la negociación.

Según Jorge Lanata y Laura Ubfal, Carlos Rottemgerg ha sido en los últimos días una figura clave en el intento de un nuevo acuerdo entre Nacho Viale y Adrián Suar para el regreso de Mirtha Legrand a El Trece.

"La realidad es que cuando Carlos Rottemberg vio a Mirtha Legrand tan angustiada, no pudo aguantar no meterse en este tema. La verdad es que lo que vio Rottemberg es que Mirtha en este momento no estaba cuidada. Estaba muy angustiada, no estaba bien con lo que estaba pasando", aseguró Ubfal.

Luego la periodista agregó: "Suar ya dio el ok para la negociación. Falta el ok de Nacho, pero parece que la cosa está muy cerca. Parece que se podría dar, con lo cual lo antes posible Mirtha podría estar en la pantalla de El Trece. Solo falta la decisión definitiva de Nacho. Si Nacho le dice que sí a Rottemberg, ya no a Suar ni al canal, a Rottemberg, entonces a partir de ahí Mirtha vuelve a la televisión por El Trece".

Con el fin de de aclarar la situación, Carlos Rottemberg envió un comunicado a la prensa para sentar su postura sobre la negociación de Mirtha Legrand. "En respuesta a la multiplicada consulta periodística que me llega sobre el tema de referencia, entiendo que no me corresponde opinar al respecto, lo cual en nada significa desconocer o negar lo que ayer se difundió -con base en información cierta obtenida a través de fuentes ajenas a mí- sobre la gestión personal iniciada y en marcha", comenzó el empresario.

Finalmente completó: "Sin perjuicio de aquello, considero que las declaraciones públicas sobre este tema profesional solo deben efectuarlas los verdaderos protagonistas. No lo soy yo. Desde lo estrictamente personal solo me surge manifestar que por mi relación histórica con el matrimonio Tinayre-Legrand de más de cuarenta años (con mi amigo Daniel ya trabajábamos juntos en Teatro en el año 1980) solo me mueve el deseo del regreso de Mirtha Legrand a la televisión con el fin de poder comenzar su etapa de despedida de la pantalla con el nivel que una máxima figura popular vigente del espectáculo nacional merece. Por ella primero y por su consecuente audiencia lograda en 81 años de carrera, después".