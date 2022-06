Revelan cuánto habría pedido de aumento Mirtha Legrand para su frustrada vuelta a la televisión

Este miércoles en Socios del Espectáculo (El Trece) dieron detalles de las fallidas negociaciones entre la producción de Mirtha Legrand y El Trece, situación que frustró la vuelta de la diva a la televisión.

El conductor Rodrigo Lussich aseguró sin rodeos: "Vamos a los números. Nacho Viale, que es el que negoció como titular de la productora Story Lab, que es la que produce a su abuela, pidió un 200% más para renegociar el contrato 2022 de lo que se venía presupuestando en relación al año anterior. A la hora de las exigencias para el desembarco de la vuelta de los programas de Mirtha, los sábados, y también de Juana, los domingos, pidieron un 200% más en cuanto a la exigencia económica para negociar el contrato".

Luego Lussich agregó: "El deseo de Mirtha va mas allá y tiene ganas de seguir, pero apesadumbrada por la noticia de la negociación fallida, se abrieron a negociar con otros canales".

En tanto que sobre el esfuerzo que hizo el canal por retener a Mirtha Legrand, Lussich explicó: "El Trece propone un 70% más, por sobre lo que se le ha dado al resto de las productoras, ya sean La Flia, Polka, Kuarzo o las que puedan negociar sus contratos con este canal, que no llegaron a este porcentaje. El 70% es lo que se le ofreció. Así le hubieran dado la mitad de lo que pidieron, que sería un 100%, está lejísimos de lo que pretenden. En comparación al presupuesto de 2021/22, el ofrecimiento al resto de las productoras fue un 55 o un 60, en este caso se llega al 70 como fin de la negociación. Fue el tope de la oferta".

Por su parte, Adrián Pallares agregó: "Más allá de los números, que sabemos cuáles se manejan por trabajar en esta empresa, hay partes de esta historia que tienen que ver con el afecto y cariño que tiene Adrián Suar con Mirtha. Su vínculo con ella, en todo momento, fue tratar de que ella siga en El Trece y llevar adelante la negociación de manera personal".

A su vez Pallares, dio detalles de un charla que tuvo Suar con Legrand. "Mirtha lagrimeó en el teléfono con Suar, por no decir lloró. Ella le dijo 'quiero estar en El Trece, estuve muy cómoda. Han reinventado un formato que tiene 54 años'. De su propia boca, dijo que quiere volver a la televisión y a El Trece. Lo cierto es que ahora Mirtha está muy triste".

En tanto que en un móvil para el mismo programa, Mirtha Legrand expresó a la salida de un evento: "Fue raro, pero me parece que era lo que correspondía. Nacho lo hizo todo de buena fe. Hace mucho estábamos esperando una respuesta de El Trece y mi deseo era volver a El Trece. No creo que se pueda dar. Adrián me llamó el día anterior y me dijo que iba a hacer lo imposible para arreglarlo. Teníamos ganas de hacer algo en conjunto con Juanita".

Por último, cuando le preguntaron a Mirtha si volvería a canal América, ella enfatizó: "Sí, fueron muy cariñosos conmigo siempre. Nacho no me dice nada. Pero no sé cómo se va a resolver, no me abrumen con las preguntas porque no puedo responder nada".