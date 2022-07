Diego Brancatelli negó que cerró su supermercado por la crisis y Yanina Latorre lo fulminó

Diego Brancatelli cerró su supermercado a poco más de un año y medio de haberlo inaugurado, y en diálogo con un móvil de LAM (América) aseguró que no terminó con su negocio por la crisis económica que atraviesa el país. Por su parte, Yanina Latorre lo fulminó por defender a ultranza al oficialismo, incluso cuando el comunicador tuvo que dar ponerle fin a su emprendimiento comercial.

"Trato de bajarle un poco el dramatismo a la cosa, creo que ahora va por otro lado... el local y el negocio son nuestros y va a seguir funcionando otra cosa. No lo veo tan dramático, es un negocio", comenzó Diego Brancatelli.

Luego el periodista argumentó: "Le atribuimos más errores personales que una cuestión económica, no tiene que ver con si soy kirchnerista y apuesto... decidimos cambiar de rumbo y no hay más que eso. No me fundí ni nada de lo que están diciendo... dejo que hablen. Es simplemente un cambio de rumbo, va a haber otra cosa ahí, conocemos a la gente que lo va a alquilar".

Además, Diego Brancatelli aseguró: "Mi señora y yo por suerte tenemos mucho laburo, no necesitábamos de eso. A veces es más fácil poner la plata en otro lado, hay que apostar al laburo. No hay que bajar los brazos, hay que intentarlo y apostar al país. Es dar y generar laburo. Ahora voy a invertir en viajar y disfrutar con mi familia".

Indignada por la explicación del exintegrante de Intratables (América), Yanina Latorre disparó: "No está bien de la cabeza, un tipo que se acaba de fundir y de quebrar un negocio, que yo digo que él dice que no es un drama porque tiene un montón de laburos, entonces contame, Brancatelli: ¿Lo que invertiste te lo regaló Cristina (Kirchner) y por eso no te duele o juntaste mango por mango y pusiste tu negocio?".

Profundizando su crítica, Yanina Latorre finalizó: "¿Se fundió y no le duele? Le dice a la gente que siga apostando al país y que no se lleve la guita afuera. Y dice 'ay, no es un drama'. Yo veo a la gente que cierra negocios que llora, que tiene que pagar impuestow, tiene juicios laborales... Por más que sea tu tercer trabajo, en el negocio invertiste un capital que ganaste laburando y que te duele tirarlo a la calle. Nunca vi algo igual. Qué soberbio es, está tan enfermo por los kirchneristas que no los puede criticar".