Conocida periodista se sumó a Marina Calabró contra Andy Kusnetzoff: "Lo que hace Andy es..."

En más de una ocasión, Marina Calabró ha deslizado filosas críticas contra Andy Kusnetzoff, asegurando que PH: Podemos Hablar (Telefe) apuesta sistemáticamente al golpe bajo. Y ahora, una panelista de Intrusos (América) se sumó a los cuestionamientos de su colega contra el conductor.

En su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró disparó este martes contra Andy Kusnetzoff y la producción de su ciclo luego de que "Jujuy" Jiménez atravesara un incómodo momento en la emisión del sábado.

La periodista contó que la modelo sufre una fobia a los círculos, y justo en el momento en el que abordaron el tema en las pantallas del estudio proyectaron varias de esas figuras. "La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción de ‘PH’ no tiene nombre ¡Ellos no van a parar hasta que no haya un desmayado en pleno set de Kuarzo!", aseguró Calabró.

Luego agregó: "Sofía Jujuy Jiménez habló de su problema, dijeron que pase adelante el que tuviera una fobia extraña, ella habló de la llamada tripofobia, que es el miedo o repulsión de mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, como circulitos. Y son tan amorosos en la producción de PH que, mientras ella hablaba de su tripofobia, le clavaron en el fondo, en los paneles led del fondo, todos circulitos de distintos tamaños, pegaditos ¡Pobrecita!".

En su descargo contra Andy Kusnetzoff, Marina Calabró subrayó: "Ella hizo referencia a eso, dijo: ‘¡Esto no era así, me lo hicieron a propósito!’... Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos ¡Ni en las épocas más truculentas de ‘Intrusos’ nos hubiéramos animado a tanto! ¡Qué caradura!".

Por otro lado, este martes en Intrusos (América) mientras opinaban sobre esta polémica, Marcela Tauro opinó: "Hay periodistas, conductores, que les molesta meterse en el barro". A lo que Maite Peñoñori sumó: "Lo que hace Andy es buscar barro todo el tiempo. Bucea. Dicen 'murió tal' y él 'tac' (gesto de palazo), pregunta".

Entonces Tauro siguió: "Pero no se siente cómodo... Él habilita a los invitados a que saquen los temas. Él no se atreve. No va al hueso". Mientras que Peñoñori retrucó firme: "Para mí se atreve cada vez más, le está tomando el gustito. Aunque Andy lo deteste".