Rating: cómo le fue a Andy Kusnetzoff en un sábado marcado por la turbulencia política

PH, Podemos Hablar volvió a liderar el rating del sábado. El programa que conduce todos los sábados Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, fue lo más visto de una jornada.

En esta edición, el ciclo tuvo como invitados al animador infantil Diego Topa, la periodista y locutora Erica Fontana, la actriz Sabrina Rojas, el cantante Leo García y la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez.

Diez minutos después de las 22:00, el "punto de encuentro" marcó 8.5 puntos de rating. A medida que el programa avanzaba, logró alcanzar un pico de 10 puntos de rating. Por su parte, la película de El Trece estuvo casi las dos horas con 6 puntos, con picos de 7.1.

En una jornada donde una parte importante del público se fue a los canales de noticias por la sorpresiva renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, promedio final benefició a Telefe que se ubicó primero con 8.5 puntos de rating, seguido por El Trece que alcanzó 6.5 puntos. América cerró el podio alcanzando un promedio de 2.8 puntos.

Durante la emisión, Topa sorprendió a todos al revelar haber vivido varias experiencias paranormales. "He visto ovnis dos veces, y me encantó", reveló, dejando atónito a todos en el estudio. El conductor quiso saber dónde había sido y el artista explicó que la primera vez fue en la Argentina y la segunda en Estados Unidos. "Yo vivo en Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y eran como las 4 de la mañana cuando de repente aparece una luz, que no era un avión que pasó, era una luz que subió para arriba, bajó, hizo unos movimientos rápidos y se fue", aseguró.

Aunque no aclaró quién lo acompañaba en ese momento, agregó: "Nos miramos y dijimos: ‘No puede ser’, porque te pasa que querés contárselo a alguien, pero no estaban los celulares como ahora, aunque igual muchas veces con la cámara no se ve bien tampoco".

"Después en Estados Unidos me pasó también con mis tíos, que salíamos de un cumpleaños, donde vi lo mismo, una luz que baja, de un lado para el otro", recordó.