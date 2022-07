Cómo se enteró Daniela Fernández del suicidio de su hermano

Daniela Fernández la descosió en la pantalla durante añares, con su carisma, su talento para el baile y la empatía que emanaba desde la televisión. El tiempo corrió y en la actualidad se refugia en el hogar, en esa decisión que tomó para criar a sus hijos en Villa Celina.

Recientemente, la blonda brindó una entrevista con Clarín, muy profunda, en la que recorrió las diferentes etapas de su carrera y los factores que tallaron en su balanza para modificar su cotidianidad para alejarse del ruido porteño e instalarse en el barrio de su infancia.

En ese contexto, Daniela se sumergió en un episodio triste, un antes y un después que marcó para siempre a toda la familia. En plena incursión en 360 todo para ver, el ciclo de eltrece que fue un éxito, la animadora trabajaba desde la costa con la cobertura veraniega.

La producción se le acercó para solicitarle que regresara a su hogar. Ahí, en ese instante se anotició de la partida de Juan, su hermano que apagó su luz a través de un suicidio. “Un día me dijeron 'no salís al aire' y lo primero que pensé fue en mi hermano. Fue tremendo. Desde la producción me subieron a un avión y aparecí en casa. Juan se había matado", recordó.

En cuanto a lo que experimentó en ese trance desgarrador, Daniela contó: "En su momento fue una situación complicada. Él era mi par, al que yo seguía, y por más que yo ya no vivía en casa desde hacía tiempo, él estaba muy presente en mi vida…”.

Hubo señales, pero nada preveía semejante desenlace. Por eso, Fernández confesó: “Uno nunca piensa en una determinación así. Él estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero nadie pensó que pudiera llegar a hacer algo semejante".

No existen fórmulas para caminar por una angustia de esa magnitud. En ese sentido, Daniela trató de explicar cómo lo afrontó: “Me sirvió mucho estar ocupada y lo transité cómo pude. Estando mis papás yo sentí que había que apuntalar ahí. Dije "de lo mío me ocupo después". No sé si hice lo correcto, pero es lo que sentí, que tenía que estar para ellos que eran los más afectados”.

Para culminar, la ex compañera de aire de Nicolás Repetto exteriorizó: “Después sí, tuve varias etapas de ir y venir con lo que me pasaba, hice terapia, y con mi hermana nos unimos un montón. Hicimos bloque y al día de hoy somos muy unidas”.