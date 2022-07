Así está hoy Daniela Fernández: tiene 54 años, es ama de casa y vive en...

Daniela Fernández se hizo conocida en los medios hace más de 20 años cuando participó en los programas de Nicolás Repetto, pero luego optó por bajar el perfil y hoy, a la distancia, recuerda su niñez, sus inicios como actriz y su experiencia con la fama.



En una entrevista con Clarín, Fernández aseguró: “Siempre quise ser bailarina. Es algo que está conmigo desde que tengo memoria. A los 9 años se los dije a mis padres y me inscribieron en la Escuela Nacional de Danzas, donde hice toda la cara”.



“Me iba sola en colectivo desde Villa Celina hasta Sarmiento y Esmeralda. Mi mamá, Olga, me enseñó el camino un par de veces y a la tercera me dio la plata y me dijo que la llevara yo”, agregó.





“Si yo pienso que mi hija tiene que hacer eso me muero de la culpa al no poder llevarla. Recuerdo que me iba con las medias de bailarina y el rodete con redecilla. Mi vieja era docente (falleció hace 11 años) y trabajaba todo el día. Y mi papá, Martín, arquitecto, tiene 84 años”, contó.



Hoy vive en Villa Celina, donde creció y mantiene buenos recuerdos de su infancia. “Andábamos en bicicleta, salíamos a jugar a la calle y los fines de semana veníamos a Ciudad Evita, donde vivían mis cuatro abuelos”, recuerda, emocionada.



Al momento de explicar por qué se alejó del medio, Daniela Fernández sostuvo: “Seguí trabajando, pero más esporádicamente o en proyectos no tan demandantes. Estuve bastante presente en la crianza de mis hijos y no me arrepiento. Tampoco fue algo que planifiqué. Yo no soy así. Simplemente se dio”.





Asimismo, reveló cómo continuó su vida laboral luego de apartarse de a poco de los medios. “Hice de todo, desde proyectos para el Canal Encuentro hasta abrir una Escuela de Danzas. Y Gabi (su esposo) siguió trabajando como productor para Telefe y varias productoras independientes”, contó.



Ante la pregunta sobre si volvería a trabajar en televisión, Fernández no dudó y respondió: “La tele me encanta, más que nada todo lo que es entretenimiento y magazine”.