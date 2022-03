¿Nicolás Repetto conducirá La Peña de Morfi? Esto dijo el periodista

Luego de la tristísima muerte de Gerardo Rozín, la producción de Telefe comenzó a barajar distintos nombres de los posibles nuevos conductores de La Peña de Morfi. Uno de los que resonó fuerte fue el de Iván de Pineda. Pero, al parecer, los pretenciosos pedidos del modelo hicieron que quedara descartado.

Iván de Pineda

"Uno de ellos es que no quería acercarse a la comida, puntualmente a las carnes y a la parrilla. Esto es algo que me hace ruido a mí porque es un tipo que ha viajado por el mundo, ha probado de todo... es raro", contó Mariana Brey.

Y sumó: "También me llegó que otra de las cosas que pidió fue hacer notas solo, es decir, sin la presencia de Jésica. Puntualmente, me dicen que se habrían cansado de su divismo... cosa que también me resulta extraña".

Tras conocerse esto, comenzó a circular el rumor de que el periodista que estaría al frente del ciclo junto a Jésica Cirio sería Nicolás Repetto. Él y Rozín compartieron pantalla varios años atrás en el programa furor de la década de los '90, Sábado bus.

Sin embargo, el comunicador se encargó él mismo de desmentir la información que estaba dando vueltas. "No es verdad lo que se dijo, nada que ver", señaló en diálogo con Primicias Ya.