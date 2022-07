Sabrina Rojas se sinceró y blanqueó haber sido infiel

Una vez más, Andy Kusnetzoff contó con grandes invitados en PH, Podemos hablar. Una de las que lo acompañó este sábado fue Sabrina Rojas y frente a las cámaras de Telefe se sinceró y blanqueó haber sido infiel en el pasado.

Sabrina Rojas

Todo ocurrió cuando el conductor les pidió a los presentes que avanzaran hasta el punto de encuentro quienes habían sufrido por amor. "Todos fuimos losers del amor en algún momento", comenzó diciendo la actriz y luego, indicó: "Me han dejado, me han metido los cuernos, he llorado y he sufrido, todo. Después cuando todo pasa decís '¿por qué invertí tanto tiempo?' pero en el momento es como una obsesión. Es tremendo".

"Nunca me terminaron dejando pero en el proceso sí, sufrí desilusión. También me fueron infieles y me enteré pero desde chica que sufro. Me enteré porque a veces la vida te da la señal que te tiene que dar en el momento justo", continuó.

Posteriormente, ante la insistencia de Kusnetzoff, Rojas señaló: "Todos hemos sido infieles". Sin embargo, los demás negaron haber engañado a sus parejas y ella reconoció: "Soy la única que dice la verdad".

Por último, la actual pareja del Tucu López, expresó: "No he sido una infiel serial para nada. A mí me gusta estar en pareja, me gusta estar de novia pero me ha pasado de ser infiel".