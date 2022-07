Cande Ruggeri reveló el sexo del bebé que espera

Hace dos semanas que Oscar Ruggeri contó que se convertirá en abuelo por parte de Candela Ruggeri. Fue en el programa del que forma parte en ESPN: "Voy a ser abuelo. De Candela. Ya lo tiramos. No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante".

"Están contentos. Ahora, no sé si el domingo me festejan el Día del Padre. Pero sí, va a ser mamá, ya era hora, 30 años tiene, cómo demoran los pibes ahora", agregó. Fue entonces que la modelo tuvo que romper el silencio y confirmar que efectivamente está embarazada.

Fue en LAM donde habló Cande: "Hola Angelito. Por Dios, quería contarlo ya, pero bueno, siempre te dicen que tenés que esperar a los tres meses y obviamente que quería esperar a eso. Vos lo sabías hace un montón de tiempo, gracias por no contar. No sé quién lo filtra, fue tremendo".

"Me llamó 20 veces y no lo atendó ni una vez. No sé si voy a ir al día del padre, eso te digo. No lo voy a meter más en mis publicidades. Ya tenemos dos niños en la familia, este es el tercero. Nadie se lo esperaba. Con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor y no le quisimos a contar a nadie, dijimos 'que sea algo nuestro'. Llegó y se lo contamos. Tengo el video de todo, ya lo voy a mostrar", contó.

Y reveló: "A todo el mundo le hice lo mismo. Les dije 'bueno nos saquemos una foto'. Puse el temporizador y cuando llegó a uno les dije 'estoy embarazada'. Mi papá se corrió para atrás y se quedó mirando a mi novio". Y contó cómo conoció a su novio: "Nos presentó Josefina Sarkany. Un día me dijo: ‘Tengo un chico ideal para vos, ¿le puedo dar tu teléfono?".

Fue entonces que la modelo contó que no revelaría el sexo de su bebé. Sin embargo, hace algunas horas contó que se enteraría en tan solo horas qué es. Después decidó mostrar un video donde se vio que su pareja pateaba una pelota donde el humo indicaría el sexo.

Mediante su cuenta de Instagram, Ruggeri compartió el video donde se ve el humo rosado. Muy emocionada, Cande confesó que espera una nena. En el posteo se ve la reacción de su familia y luego comenzó a compartir memes sobre la cara de cada uno de los presentes.