Tomás Fonzi recordó su noviazgo con Juana Viale y contó una increíble anécdota

Invitado a PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, el actor Tomás Fonzi se animó a pasar al punto de encuentro para contar una impensada y divertida historia de su pasado.



Tomás Fonzi se dispuso a recordar la época en la que era pareja de Juana Viale cuando ambos compartían elenco en la serie Costumbres Argentinas, que se emitía por Telefe.

“Hubo una reunión en casa de Mirtha Legrand y yo estuve. Había tenido un día largo”, comenzó contando el actor en el punto de encuentro de PH Podemos Hablar.



“Había tomado mucho, tomé dos whiskies y me había quedado dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana”, agregó luego el actor ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.



Ante tamaña situación, Fonzi contó que fue la propia Mirtha Legrand la que intentó despertarlo, pero la diva de los almuerzos tampoco pudo hacer demasiado para lograrlo.



“Parece que hubo un momento en que pasó la señora y con el dedo intentó traerme a la vida. Cuando me desperté estaba desayunando con Mirtha”, dijo en tono de bromo Tomás Fonzi.





La historia de amor entre Tomás Fonzi y Juana Viale finalizó por razones de celos y típicos conflictos que eso acarrea. Según las versiones que habían circulado en el momento, se habrían separado por un tercero en discordia llamado “Rolo”.



Hace poco tiempo, y luego de 15 años de relación, Tomás Fonzi contrajo matrimonio con Leticia Lomabrdi, con quien tiene dos hijos, llamados Violeta y Teo. “Mi pareja y yo sabemos que lo que nos une es mucho más grande que cualquier papel”, había dicho el actor.