La sorpresiva confesión de Tomás Fonzi tras la gran final de MasterChef

El pasado lunes, y luego de cuatro meses, la tercera temporada de MasterChef Celebrity llegó a su fin. La gran ganadora fue Mica Viciconte, quien se enfrentó mano a mano con Tomás Fonzi. Para deslumbrar al exigente jurado -compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis- los participantes debieron preparar un menú de tres pasos en 90 minutos.

Viciconte realizó unas vieras gratinadas con salsa monray; mollejas y langostinos grillados con un puré de coliflor y echalote con una reducción de salsa de hongos y ajo negro; y un cremoso de chocolate con una teja coral y una salsa de frutos rojos.

Fonzi preparó una brusqueta de morcilla, pera y queso brie; un bife de chorizo wagyu con hinojos y tomates confitados; y un durazno asado sobre un sabayón rosada con una crema batida y unos pistachos caramelizados.

Ahora, tras la gran final del certamen culinario de Telefe, el actor brindó una entrevista y habló de todo. Sobre el jurado, señaló: "Donato es un rockero. Tiene alma de rockero. De hecho, no sabés como canta y pegamos onda también. Con Betular había algo de ‘porque te quiero te aporreo’, una cosa medio severa, pero yo decía que era como un palazo de dulce de leche. Y Germán, la verdad, muy objetivo siempre, más allá de su hermetismo y frialdad. También manifestó su cariño y fue muy proactivo en las devoluciones".

También, contó que para conocer nuevas ideas recurrió a otros programas de televisión culinarios. "Todas las teles de mi casa estaban prendidas a un canal de cocina. De hecho, me han salvado las papas más de una vez. Me ha pasado de buscar a los chicos, darles la merienda y poner un programa de cocina", indicó al aire de La Once Diez.

Tomás Fonzi en MasterChef Celebrity

Finalmente, Fonzi se confesó y sorprendió. "Lo que más odié del programa, obviamente, es ese maldito reloj. Básicamente lo que odié del reloj fue que a veces terminás maltratando una preparación que venís llevando adelante con mucha dedicación o alguna materia prima. Freir papas fritas en un litro de aceite, en mi casa, jamás. El reloj fue un enemigo número 2"