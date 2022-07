Santi Maratea apuntó contra la "planera" Mariana Alfonzo: su opinión sobre la asistencia social

Desde las redes sociales, Santi Maratea arremetió contra la "planera" Mariana Alfonzo, la mujer que se volvió viral en los últimos días por un video en el que defiende su derecho a "vivir del Estado sin trabajar". El influencer apoyó la asistencia social a través de planes, pero fue muy crítico con el discurso de la beneficiaria que devino en personaje mediático.

Santi Maratea se encargó de remarcar que Mariana Alfonzo no representa el pensamiento de todas las personas que reciben ayuda del Estado. “Voy a hablar de un video que me mandó todo el mundo, el de la señora que vive de los planes y que dice que le encanta que la gente labure y ella no laburar”, introdujo el influencer.

Luego, Maratea expresó que está a favor de las políticas sociales que tieden a asistir a quienes más lo necesitan. “Les quiero decir que yo banco los planes. Sé que es polémico, deben querer que diga: ‘No los bancás, el kirchnerismo lo único que hace es generar gente como esta piba’. Ese discurso sirve, pero yo no estoy de acuerdo. Esta señora, que es una vergüenza por cómo habla, no representa a todas las personas que los cobran”, explicó en referencia a Alfonzo.

Para ilustrar su opinión, Santi Maratea argumentó a manera de ejemplo: “Tobi es un chico que llamó a un programa de radio que tenía con Sofía Carmona y juntamos plata para pagarle un pasaje a los Estados Unidos porque se ganó una beca en una de las mejores universidades. ¿Todas las personas que reciben planes son como él, estudian idiomas y en el exterior? No, pero tampoco son como estas señoras, que son el otro extremo”.

Finalmente, tras aclarar lo tantos sobre quienes abusan de la asistencia como Mariana Alfonzo, pero a su vez remarcar que defienede los planes cuando están bien administrados, Santi Maratea sentenció: “A los que me mandaban el video para que yo diga ‘mirá los kirchneristas lo que hacen’ y subirme a ese bondi, lamento decepcionarlos. No cuenten conmigo en este caso”.