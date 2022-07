Rodrigo Lussich sorprendió al confesar por qué se separó de su pareja: "Teníamos muchos..."

Tantas veces hablan de separaciones, romances y hasta escándalos de parejas, que poco se sabe de la vida de los periodistas del espectáculo. En esa oportunidad, Rodrigo Lussich sorprendió al revelar por qué se separó de Juan Pablo Kildoff.



“Cuando pensé en la paternidad, siempre fue con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente”, expresó el conductor.





El comentario de Lussich se dio cuando en el programa hablaban de Lizy Tagliani y su decisión firme de convertirse en madre, algo por lo que recibió el unánime apoyo de todo el medio, que vivió la noticia con alegría.



“Lizy me identifica y me moviliza mucho. Ella habló de la maternidad como ‘no perderse la oportunidad de que alguien dependa de vos en la vida’. Yo creo que la maternidad y la paternidad es una gran renuncia al egoísmo”, sostuvo.



“En la relación que tenía con Juampi teníamos muchos proyectos, inclusive el casamiento, que no se concretó. En fin, una serie de cosas que quedaron en el camino”, explicó Rodrigo Lussich.



“Les hablo con la sinceridad de siempre. Y lo de Lizy me toca porque me parece un paso tan fundamental. Voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder o si seré capaz de dar ese paso”, reflexionó un conmovido Lussich.





Asimismo, en su momento de sinceridad, el conductor de Socios del Espectáculo continuó abriendo su corazón y comentó: “Tal vez nunca me animé a ir por más, quizás es una limitación mía".



“Me lo empecé a plantear recientemente y siempre me cuestioné no haber sido papá de chico. Hoy tendría un hijo de veinte y pico de años”, concluyó Rodrigo Lussich, sorprendiendo a sus compañeros de programa.