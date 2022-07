Rodrigo de Paul reveló como se lleva con el padre de Tini Stoessel

A estas alturas, la idea de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel de mantener su relación en el bajo perfil parece ya no tener demasiado éxito, ya que el mismo futbolista tuvo que salir a hablar hace unos días para aclarar varias cuestiones.



En primera instancia, se enfocó en aclarar que mantiene una buena relación con Camila Homs, su ex pareja y madre de sus hijos (Bautista y Francesca), que el conflicto judicial existe, pero que no le impedirá jugar el Mundial de Qatar.





Asimismo, intentó aclarar que su relación con Tini Stoessel arrancó después de su separación, que durante el último embarazo de Homs él no había viajado a la Argentina ni Tini lo había hecho a España. Además, negó la información que aseguraba que había pedido hospedaje para la cantante en Qatar durante el Mundial.



“Creo que hace poco salió que yo había pedido una casa para ella. La verdad es que está muy lejos de la realidad que yo haya dicho eso, no porque no lo desee, porque a mí me encantaría que Tini me pueda acompañar en un evento tan importante si es que estoy convocado, pero tiene muchos shows”, aclaró De Paul en América Noticias.



Por otra parte, aclaró cómo es su relación con Alejandro Stoessel, el padre de Tini. “Ahora arranca con las giras y no sé cuándo termina. Ale, su papá, se está recuperando y a mí me gustaría un montón que puedan ir porque tenemos una relación increíble”, contó.



Hace unos días, en Intrusos, Florencia de la V había leído un mensaje de texto que, supuestamente, le habían mandado desde el más íntimo entorno de la cantante, que aseguraba que estaba cansada, “muerta de celos” y que su padre estaba “a las puteadas”.





“También tengo una muy buena relación con su hermano, Fran, que también está acá en Madrid y creo que él estaba intentando arreglar para ir con los amigos”, agregó De Paul sobre su vínculo con la familia de Tini.



“Llegado el caso, ayudaré a buscar caso o lo que sea necesario. Hoy no tocamos ese tema. Sí sé que va mi mamá y mi familia si es que está todo bien y estoy en la lista”, concluyó el futbolista de la Selección Argentina.