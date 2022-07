La grave acusación de la familia de Camila Homs contra Rodrigo de Paul: “Quiso limpiar a Tini, pero…”

La nota de Rodrigo de Paul con América Noticias del jueves 28 de julio parece haber tenido efecto boomerang. Mientras dejó muchas frases lindas sobre su romance con Tini Stoessel, el volante de la Selección argentina estaría entrando en una zona de peligro con la familia de Camila Homs, su ex.

Todo esto lo contó Gonzalo Vázquez, en un informe intento que dio en el piso de Intrusos, donde todos sumaron partes para armar un rompecabezas que no le cae para bien al mejor amigo de Lionel Messi.

“Rodrigo vendió un cuento que no existe. Se mostró vulnerable y el ambiente del futbol es hostil con eso. Esta persona que me dijo esto lo conoce a él porque forma parte del círculo de Camila hace mucho tiempo”, explicó el ex notero, hoy devenido en panelista.

“Quiso limpiar a Tini pero la gente no come vidrio. Todos sabemos lo que pasa. En ese ‘todos’ está incluido el entorno, la familia de ambas partes”, añadió, dándole el pie a Florencia de la Ve para que diga lo suyo también.

“Camila jamás va a decir algo de esto, se calló cosas peores por sus hijos. No le gustó que él hablara de las vacaciones con su novio y diera a entender que ella empezó su nueva vida antes”, sumó sobre Camila, que estaba dispuesta a cerrar todo cuanto antes.

Maite Peñoñori, la mejor panelista del show, se incorporó en el tema y dio detalles: “Dicen tener pruebas que el romance de Camila y Charly empezó en diciembre en Punta del Este, como queriéndola ensuciar a ella también”.

Flor de la V no se guardó nada y explotó: “¿No es un montón todo? Que él cuente ciertos detalles que tienen que ver con la intimidad de la familia y también de ella, que ya ni si quiera es su mujer… Es todo sospechoso, es todo incongruente, si lo analizás decís ‘¿por qué, con qué sentido?’”. ¡La que se viene!