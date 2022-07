Analizaron el lenguaje no verbal de Rodrigo De Paul y se reveló lo que oculta

Finalmente Rodrigo de Paul rompió el silencio y contó toda su verdad sobres conflicto legal que tiene con su exmujer, Camila Homs, y sobre el inicio de su romance con Tini Stoessel, el que fue desde un comienzo cuestionado por la prensa de espectáculos.

El mediocampista de la Selección Nacional habló con América Noticias y dijo que no hay ningún impedimento para que él pueda viajar al Mundial Qatar 2022, remarcando como es el conflicto que tiene con la madre de sus hijos: “Hay una separación, hay una demanda y nada más. Si esto fuera así mandamos gente a que demanden a otros jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo. Por ahí un día o dos días puede tener algo de repercusión, pero es absolutamente incorrecto”.

Además, Rodrigo de Paul contó cómo inició su relación amorosa con Tini negando que la haya conocido cuando estaba aún con Camila Homs, y respondió la duda que está instalada desde el cumpleaños de Lionel Messi, sobre si las mujeres de los otros jugadores no trataron tan bien a la cantante. En referencia a eso, dijo que todos la recibieron “súper bien” y terminó con el rumor malintencionado.

Ahora, en Intrusos (América TV) un especialista en lenguaje no verbal analizó la entrevista del jugador de fútbol y aseguró que hace gestos de alguien que oculta información. Hugo Lescano contó que cuando De Paul habla del inicio de su romance hace una mueca con la boca que revela algo: "Que se afine los labios, esa unidad de acción, implica que él tiene más información y no la dice".

"Pero no solo eso. Él tiene un leve movimiento con los hombros que cuando una persona dice que algo es cierto, en realidad está diciendo que no. Justo en esa frase habla del tiempo en que conoció Tini, que sí su mujer estaba embarazada, y cierra la boca, como diciendo 'tengo más cosas para decir y pero no las puedo decir acá’", agregó el licenciado.

El hombre también sumó que no se puede decir si efectivamente Rodrigo De Paul miente o no, pero si que tiene más información que la que dice como “toda su verdad”: “Lo que podemos decir es que oculta información. Que sabe más cosas que no está revelando en esta entrevista. Por lo demás podemos hacer hipótesis, pero está ocultando información”.

Otro punto de la entrevista que se analizó es cuando él dice que lo están "tratando de llevar a un lugar que no merece”. Allí Lescano asegura: "El chasquido es un alternante. Cuando tenemos algo que estamos pensando si decir o no. Por eso el 'eh'. El cerebro busca nuevos recursos para ver qué decir. Él decide no decirlo, por eso se va para atrás, se inclina. Es la decisión de no decir algo que están preguntando”.