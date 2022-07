María Fernanda Callejón contó cómo decidió su divorcio: "Me saqué la alianza y..."

Mientras crecen los rumores de romance entre Ricky Dotto y Martina Talamona, actual novia de Iván Noble, María Fernanda Callejón decidió contar como se separó del padre de su hija, y como se lo comunicó.

Más de 11 años de relación unieron a la actriz junto con Ricky, y en donde inclusive tuvieron a Giovanna, la hija que casi provoca un desastre en el programa de Mariano Iudica hace días atrás cuando se subió a una moto en medio de una publicidad y la hizo arrancar.

Si bien hace algunas semanas que María Fernanda confesó que se había separado en un programa de televisión, la crisis por la que atravesaba la pareja ya hacía algunos meses que la venía padeciendo.

En diálogo con Agarrate Catalina, tira radial que se emite por La Once Diez, la actriz contó: "Fue durísimo, porque fueron muchos meses enteros sin poder dormir; muchos cuestionamientos y mucho autoflagelamiento".

Sobre esta situación tan dramática, Callejón contó cómo fue que tomó la decisión de no continuar adelante con la relación de tantos años "Fui yo la que pidió el divorcio. Me saqué la alianza delante de él y le dije que me quería separar”, afirmó.

Además contó que durante la relación hubo un hecho puntual que fue la que hizo replantearse si continuar con el padre de su hija, y que decidió por ponerle fin a esto, aunque decidió no comentar cuál fue esta situación.

"Sí. Hubo un hecho, pero no voy a contar cuál fue. Me cayó la ficha. Y cuando te cae una, te caen todas, como en efecto dominó..." contó María Fernanda sobre esta situación que la hizo separarse de forma definitiva de Ricky.

Para cerrar, Callejón destacó que incluso pensó en otras alternativas para continuar. "Yo venía avisando y proponiendo... Eso de la pareja abierta fue un gag, fue una cosa que le dije a Moria Casán... No lo llevamos a cabo, pero si lo hubiésemos hecho, ¿Cuál es el problema? Cada pareja es un mundo", aseguró.