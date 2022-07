María Fernanda Callejón habló sobre el episodio que protagonizó su hija: "Lo que sucedió ayer fue..."

María Fernanda Callejón estuvo como invitada en la última emisión de La Noche del Domingo para jugar al Jenga. La actriz decidió ir en compañía de su hija Giovanna, de 7 años.

Sin embargo, al momento de hacer una publicidad de una motocicleta eléctrica, la niña terminó sentándose sobre el vehículo. Y, mientras Mariano Iúdica hablaba a cámara, terminó accionando el acelerador, haciendo que todos los presentes entraran en pánico. Afortunadamente, los productores lograron detenerla sin que nadie resultara herido. Pero la gravedad de la situación se vio reflejada tanto en el rostro del conductor como en la cara de su madre.

Tras las repercusiones de lo sucedido, este lunes Callejón decidió compartir en su cuenta de Instagram el video del inesperado momento y agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores.

"¡Gracias por todos los mensajes que me enviaron! ¡Somos muy bendecidas! En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití. ¿Qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor y por eso accedía a que subiera", comenzó explicando la actriz.

"Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovannna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto", concluyó.