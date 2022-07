La llamativa foto de la China Suárez tras el descargo de Wanda Nara por su cuerpo al natural

A partir del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, en el que la mediática acusó a la actriz de romper su pareja con Mauro Icardi por una situación de engaño, se han dado varias situaciones de paralelismo entre ambas. Y este sábado, la artista compartió una llamativa foto tras el descargo de la empresaria por su cuerpo al natural.

Recordemos que hace unos días, salieron a la luz fotos de Wanda Nara sin ningún tipo de filtro, y al estallar las críticas en su contra, la esposa de Mauro Icardi expuso su argumento.“

"Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así”, explicó Wanda.

Luego siguió: “Espero que estén de buen humor para hacerles una foto...en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar. Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura. En fin...¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”.

Noticias Relacionadas La reacción de la China Suárez y Rusherking al ser descubiertos por unos argentinos en un shopping en Miami

Y ahora, la China Suárez publicó este sábado justamente una selfie al natural, despeinada, sin maquillaje ni retoques. "Buen día", escribió en el epígrafe de la posteo que cosechó más de 300.000 likes en pocas horas.

Además, horas antes en sus historias de Instagram, la China Suárez se había mostrado comiendo pizza, justamente el consejo que dio Wanda Nara. “Parada técnica. Mi pizza favorita", escribió sobre unas imágenes en las que se le va comiendo una combinación con fainá.