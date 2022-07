La emoción de Karina La Princesita al hablar de la fiesta de 15 de su hija Sol

El último tiempo de la relación entre Karina y El Polaco es muy cordial y en buenos términos, sobre todo por la hija que ambos comparten, Sol Cwirkaluk, quien este sábado cumple sus primeros 15 años de vida.

El amorío entre los cantantes comenzó de muy jóvenes, y cuando ambos recién comenzaban en el mundo de la movida tropical. Allí se conocieron, comenzaron a salir, y rápidamente la vida les trajo una hija la cual siempre los unirá, a pesar de que ya no están juntos.

Si bien, luego de separarse, hubo algunos roces, hoy la relación es buena entre ellos. Tanto es así que él la invitó a la tercera emisión del programa que conduce en América: El Polaco: un viaje inolvidable, en donde se da una charla mientras maneja su camioneta.

En un momento de la conversación, el Pola le pidió a Karina que le dedicara unas palabras a su hija, en vísperas de su cumpleaños de 15, y ahí la cantante tomó fuerzas, y en medio de una emoción la cual le hizo soltar algunas lágrimas, dijo: “A mi Sol me salvó la vida”.

En ese momento emotivo del programa, La Princesita continuó: “La música, me salvó. Pero ya conociendo la música, seguía totalmente depresiva y triste. Y Sol me salvó la vida: se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí".

"De ahí en adelante, para mí, la música es importante, pero mi hija es lo primero. Siento orgullo de la persona que se convirtió Sol. Más allá del talento, es una nena que tiene un corazón hermoso. Quien la conoce, la quiere. La amo con toda mi alma", aseguró Karina.

El Polaco, por su parte, también quiso dedicarle unas palabras a su hija en vísperas de sus 15 años. “Sol fue el primer motivo en mi vida para tener un rumbo, para cambiar mi forma de ser. Acepto todas las cagadas que me mandé, pero fue la primera vez en mi vida en la que dije 'la vida no es todo llorar y tristeza'".

Para terminar el mensaje, el cantante dijo: “Fue mi primer bebé, mi primer amor. Ella siempre va a ser mi primera princesa, la que me hizo padre". Y cerró con un "Te amamos hija".