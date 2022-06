Karina, La Princesita confirmó su separación y reveló su mayor trauma

Hace unos meses comenzaron a circular fuertes rumores sobre una profunda crisis que estarían atravesando Karina, La Princesita y su pareja, Nicolás Furman. En medio de los trascendidos, que tomaron fuerza en marzo, fue la propia artista quien salió a desmentirlos rotundamente, subiendo una foto a sus redes sociales junto a su novio.

Pero, en las últimas semanas la cantante quebró en llanto durante un recital. "Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba", aseguró, volviendo a disparar la posibilidad de una crisis de pareja.

En este contexto Karina fue abordada por un móvil de LAM donde finalmente confirmó su separación. "Estoy sola", dijo. Y ante la consulta del movilero sobre los motivos que derivaron en la complicada decisión, la artista respondió: "Eso es algo nuestro, de nosotros, no voy a contar nada. Me pasó una vez de contar algo en televisión y después me arrepentí. Los problemas no se cuentan en televisión".

Más temprano la cantante había visitado el programa radial Perros de la calle, donde, si bien no nombró a su ex, lanzó una filosa frase: "Yo soy muy rencorosa, quizás en algunos años perdono, como me pasa con todos. Me quedó gente por decirle cosas".

"Cuando uno está mal tiene que ir al psicólogo o a los amigos, y a la televisión no porque a veces son un poco crueles, nada compasivos y no tienen empatía: entonces mis problemas fueras de las cámaras", sentenció de manera tajante.

Luego, Karina se refirió a la relación con su hija y al trauma que la invade, ya que a medida que avanza los años llegará el momento en el que la adolescente comience su propia vida. "Me está pegando muy fuerte el hecho de que decís ‘che mirá cuando cumpla los quince’ y de repente, cuando llega el momento, es como muy fuerte", dijo en referencia a Sol Celeste Tejada que cumplirá quince años el próximo 30 de julio.