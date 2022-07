El terrible comentario del papá de Tini Stoessel en contra de Camila Homs, la ex de De Paul

El conflicto entre Rodrigo De Paul, Camila Homs y Tini continúa, y en un nuevo capítulo, ahora es Alejandro, el padre de la cantante el que aparece en escena, y quien estaría muy enojado con todo lo que está sucediendo.

Es que en la última semana, el futbolista salió a hablar en América Noticias para intentar limpiar su imagen y la de su nueva novia, diciendo: "Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia y yo no la conocía a Tini, cosas que se pueden comprobar, ella no pisó Italia ni yo Argentina".

Sin embargo, en la emisión de ayer de Intrusos, Florencia de la V afirmó que “hay un quilombo bárbaro” con todo este tema, y el que está muy enojado con toda esta situación es Alejandro Stoessel.

"El papá de Tini, Alejandro, está con el grito en el cielo porque se cansó que manchen el nombre de su hija. Quieren solo notas blancas para Tini. Por eso, lo mandaron a hablar a Rodrigo para que frene todo", dijo la conductora del ciclo en vivo.

Pero en medio de todo esto, y lejos de apaciguar el tema, el padre de la cantante le dio me gusta a un tweet de un usuario -@isabelmarivero-, en donde criticaba a Camila Homs porque De Paul podría quedarse sin ir al Mundial de Qatar por una denuncia penal.

Ese mensaje decía: "La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo él va".

Al leer este mensaje, Alejandro decidió likearlo, aunque nunca se sabrá si esto fue un hecho adrede o fue sin querer. Sin embargo, al ver que muchos usuarios se hicieron eco de este me gusta, decidió quitarlo luego de algunas horas.

Cabe destacar, que el papá de Tini estuvo muy comprometido de salud en los últimos meses, y que hasta su hija debió suspender shows por su delicado estado. Inclusive, hace pocas semanas, debió ser nuevamente hospitalizado.