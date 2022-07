La fuerte revelación de Axel sobre su infancia: "Mi papá me pegaba desde..."

Axel se encuentra lleva más de 20 años de carrera profesional, en la que muchas de sus canciones hablan de historias de su vida que, quizá, la mejor forma de sacarlas a la luz es con sus letras.



Así fue como en una entrevista con Infobae el cantante habló de cómo se lleva con la paternidad y cómo aprendió a ser padre recordando una infancia difícil, según sus propias confesiones.



“Soy 100% papá y compañero. Voy a la escuela todos los días, los llevo al fútbol, a danza, teatro. Si bien siempre hay música, todos los días, y hago música todos los días, encontrás el hueco. Y, como todos, un poco hacen música, porque el contexto y el estímulo están”, contó.





En un tramo de la entrevista, se le preguntó a Axel si le había dado muchos dolores de cabeza a sus padres bajo esa actitud de rebeldía de la que siempre habla sobre su historia.



“Me iba mucho de casa. También, por la combinación de la rebeldía y de ir más veloz de lo que te da el cuerpo y la cabeza. Tuve miles de accidentes. No graves, pero estoy cosido por todo el cuerpo. Estoy en una pieza de casualidad”, reveló.



“Me escapaba mucho porque tenía muchos problemas de violencia en casa. Entonces con mi papá me enfrentaba mucho. Y sí, me iba”, agregó Axel. “Hoy con mi papá tengo una excelente relación. Lo amo y lo acepto como es. Creo que eso me lo enseñó el tiempo. Mi viejo es belga, sufrió mucha violencia de su padre”, añadió.





Sobre cómo es hoy su relación con su padre, reveló: “Tenemos muy buenas charlas, pero tampoco siento la necesidad de preguntarle por qué lo hacía. Él se arrepiente, lo sabe y lo reconoce cuando hablamos con otras personas, pero no sabía hacer otra cosa”.



“Mi viejo me pegaba desde los tres años. Y yo me hacía pis. Y me quedaba con el cuerpo marcado con sus manos. Veo a mis hijos y digo: ‘¿Cómo puede ser una cosa tan chiquitita, tan frágil, que lo único que me despierta es amor?’. Pero bueno, es lo mejor que él me podía dar”, concluyó Axel.