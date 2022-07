En pleno juicio con su ex, Daniel Osvaldo posteo una foto con sus hijas y Gianinna Maradona: “Las mujeres de…”

Daniel Osvaldo se convirtió en el foco de los medios por su escándalo con su ex pareja. Y es que, Ana Oertlinger realizó un fuertísimo descargo contra el novio de Gianinna Maradona: "Me dicen por cucaracha, yo estoy bloqueada, que el que canta “De frente” cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de Instagam en sus fotos".

"Eso, sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él. Es un chiste este muchacho. ¡Qué payaso! Un narcicista no es horrible y abusivo el 100% del tiempo. Si lo fueran, sería fácil reconocer el abuso, demostrárselo a otras personas y hacer una ruptura limpia con el apoyo de tus amigos y de tu familia", continuó.

Y agregó: "Son horribles y abusivos el 80% del tiempo. ¿Qué hacen con el otro 20%? Intentan convencerte de que el 80% no está sucediendo. Los narcisistas tienen múltiples parejas, aventuras secretas, a veces dentro de la familia o incluso una vida completamente secreta con otra persona".

"Reclutan a amigos y familiares, que se dejan engañar por la imagen inocente que proyectan para defender su falso yo. Convencen a sus parejas de que los secretos descubiertos, son solo el resultado de la paranoia o la sospecha. Usarán ocasiones especiales como vacaciones o incluso funerales para salirse con la suya, momentos en los que la víctima menos lo espera", expresó.

Como si fuera poco, en LAM contaron que Osvaldo y Gianinna se casarían: "Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. sto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo". Pero la boda nunca ocurrió. Ahora bien, hace poco fue la otra ex quien destrozó a Daniel.

Se trata de la pareja que tuvo en Italia con quien tiene dos hijas, la mujer se mostró furiosa al enterarse que el deportista viajó a Europa y no quiso ver a sus hijas. En medio de todo el escándalo, Daniel Osvaldo compartió en sus redes sociales fotos juntos a sus hijas en la playa.

Eso no fue todo porque en las fotos también aparece Gianinna Maradona quien compartió las fotos en las redes sociales, pero desde un perfil secundario algo que sorprendió a todos. La hija del Diez intentó mantenerlo oculto, pero el jugador la mandó al frente cuando la respoteó y escribió: "Las mujeres de mi vida".