El grave accidente que sufrió Esmeralda Mitre en la ruta con su auto: “Casi fue una…”

Esmeralda Mitre siempre se mostró como una persona muy mediática. Sin embargo, no continuamente genera líos, pero cuando decide romper el silencio es portada de todos los portales. Hace algunas horas la rubia se convirtió en noticia por un grave accidente que sufrió.

Fue en El Run Run del Espectáculo donde dieron la noticia mediante un tuit en el que escribieron: "CHOCÓ EN SAN ANTONIO DE ARECO @EsmeraldaMitre CONTRA OTRO VEHÍCULO QUE SE LE CRUZÓ EN EL CAMINO. Podría haber sido una tragedia, está fuera de peligro. Tenemos su palabra".

La famosa decidió romper el silencio y lanzó: "Estoy muy bien. Fue un choque en la ruta 8 y la 41. No le pasó nada grave a nadie. Yo venía por la ruta 41 y me embistió un auto que salía de una rotonda que está mal hecha, donde también hubo un muerto hace dos semanas".

Y Mitre decidió aclarar que todo está bien: "No, no me hicieron ningún estudio porque no me pasó nada. Mi representante, Marcelo Villanueva, se hizo ver porque le dolía un poco el pecho pero no tenía nada finalmente. A los del otro vehículo tampoco les pasó nada. Una gran desgracia con suerte".

Fue entonces cuando decidió finalizar: "Yo estaba yendo a mi campo. El otro auto me embistió y quedó enfrente mío y yo me corrí y le agarré de mi lado parte de atrás de ellos". Sin embargo, no fue con el único medio con el que habló. Y es que Esmeralda también dialogó con TeleShow.

"Fue un choque en la Ruta 8 y la 41, en el cruce que está muy mal hecho...Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero, por suerte, ninguna de las dos partes salió herida. Estaba haciendo denuncias y trámites en San Antonio de Areco”, confesó.

Por el momento Esmeralda Mitre no compartió nada en sus redes sociales, pero varios portales compartieron las fotos de cómo quedó el auto de la famosa tras sufrir un grave accidente que podría haber terminado en una tragedia, pero que por suerte nada grave sucedió.