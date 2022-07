A cuatro meses del cachetazo, Will Smith le pidió perdón a Chris Rock frente a cámaras

A cuatro meses del escandaloso cachetazo en plena gala del Oscar, Will Smith le pidió perdón a Chris Rock frente a cámaras. De esta manera, finalmente el polémico actor hizo público su pedido de disculpas, aunque todavía resta tener un encuentro con su colega.

El pasado 28 de marzo, Will Smith se levantó de la platea, subió al escenario y golpeó a Chris Rock por un chiste que hizo el comediante en el que involucró a la esposa del artista que reaccionó violentamente.

Además, Smith resultó ganador del Oscar a mejor actor protagagónico en la misma gala, por su labor en Rey Richard: una familia ganadora. Tiempo después, tras el sonado escándalo, el comité de la Academia decidió prohibirle al actor asistir a la ceremonia del Oscar durante los próximos 10 años.

A través de su cuenta de YouTube, Will Smith compartió un video refiriéndose a su accionar con Chris Rock. “Ha pasado un minuto... En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas”, enuncia el encabezado del video.

“Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar”, expresó Will Smith.

Luego siguió: “También quiero disculparme con la madre de Chris... Vi una entrevista que le hicieron a la mamá de Chris y me di cuenta que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensado en cuánta gente saldría lastimada en ese momento. Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con Tony Rock [el hermano del humorista]. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”.

“Pasé los últimos meses repasando y tratando de entender los alcances y complejidades de lo sucedido en ese momento, no voy a tratar de desarrollar todo eso ahora mismo, pero sí quiero decirles que no hay ni una pequeña parte dentro mío que sienta que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, reflexionó Will Smith sobre la agresión a Chris Rock.

Finalmente admitió: “Soy un ser humano, cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda. Así que le digo a esa gente que sé que fue confuso, sé que fue shockeante, pero les prometo que estoy muy comprometido en poner luz, alegría y amor en este mundo. Y si me esperan, yo sé que podremos volver a ser amigos de nuevo”.