La impactante revelación de la mujer de Will Smith sobre su vínculo con el actor

El escándalo que protagonizó Will Smith en la última entrega de los Premios Oscar, cuando le pegó un cachetazo a Chris Rock luego de que este realizara un chiste de mal gusto sobre su mujer, suma un nuevo capítulo.

Varios medios volvieron a poner en el tapete una vieja declaración de Jada Pinkett Smith, esposa del actor, quien reveló que fue obligada a casarse. "Me forzaron y fue horrible", aseguró en 2018 durante su participación en el programa familiar de los Smith, Red Table Talk. De esta forma, la actriz confesó que nunca quiso casarse con Will.

"Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme. Lloré todo el camino hacia el altar", agregó. "Me sentía tan molesta porque tenía que casarme que me fui llorando por el maldito pasillo", finalizó.

Will y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore. Al año siguiente nació Jaden, quien ahora tiene 23 años. En 2000, la pareja recibió a Willow, de 21.

En los 25 años que llevan juntos, el matrimonio protagonizó varios escándalos mediáticos. El más recordado fue cuando el rapero y amigo de uno de sus hijos, August Alsina, aseguró que mantuvo una relación durante años con la actriz. En este sentido, Jada aseguró que "mantener una relación abierta" era la fórmula mágica para que su matrimonio pueda mantenerse en pie.

Will, Jada y sus tres hijos.

La severa sanción que aplicó la Academia de Hollywood al actor

La Academia de Cine y Artes Audiovisuales de Hollywood anunció que Smith no podrá asistir a ningún evento organizado por la la Academia por el período de diez años. "Hoy, la Junta de Gobernadores convocó a una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia", comenzó el comunicado que difundieron.

"La Junta decidió, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia", agregaron.

"No abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, lo sentimos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y a nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos. No estábamos preparados para algo sin precedentes", finaliza el comunicado.