Chris Rock rompió el silencio tras el cachetazo de Will Smith

Chris Rock decidió romper el silencio este miércoles luego de ser golpeado por Will Smith durante la gala de los Oscars 2022 celebrada el pasado domingo. "Todavía lo estoy procesando", respondió el comediante a la consulta de un espectador mientras presentaba un show en el Teatro Wilbur de Boston.

"¿Cómo estuvo su fin de semana? No tengo un montón para decir sobre lo que pasó así que, si vinieron por eso...", agregó para luego sincerarse con su público. "En algún momento hablaré sobre esa mierda. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes. Preparé todo un show durante el fin de semana. Eso es más importante".

La reacción pública de Chris llega luego que Smith pidiera disculpas en sus redes sociales por lo ocurrido. "Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. La violencia en todas sus formas envenena y destruye. Las bromas a mis cosas son parte de mi trabajo. Pero los chistes sobre la condición médica de Jada son demasiado para aceptar", comenzó diciendo el ganador del Oscar a actor principal por su protagónico en Rey Richard: Una familia ganadora.

"Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor". Además, hizo lo mismo para con la Academia y el público general. "Quiero disculparme con los productores, asistentes y quienes veían el programa".

Por su parte, David Rubin, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, condenó la agresión y anunció que se tomará algún tipo de medida contra el actor.

"La retransmisión de la 94ª edición de los Oscar estaba concebida como una celebración de los muchos individuos de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado. Estamos molestos e indignados por el hecho de que esos momentos fueran eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino de uno de los nominados sobre el escenario. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith ocurridas el domingo por la noche”, dice la carta que fue publicada en el sitio especializado Variety.

Luego, el texto agrega que "la Junta de Gobernadores de la Academia ahora tomará una determinación sobre la acción apropiada para el Sr. Smith" y aclara la decisión se ajustará a la ley local que fija estándares de conducta a las organizaciones sin fines de lucro, como sería en el caso de esta institución. "La Junta de Gobernadores llevará a cabo este proceso de manera conveniente y respetuosa para todos los involucrados, manteniendo los estándares de la Academia".

Aunque la Academia aclaró que el proceso abierto llevará "algunas semanas", se especula con que podrían retirarle el premio al mejor actor a Will Smith y que podrían expulsarlo como miembro de la institución.