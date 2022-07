Guillermina Valdés reveló su verdad sobre los rumores de romance con un famoso político

Y un día se disolvió el amor, ese sentimiento que los unió en el camino de la vida durante una década y con el que cristalizaron al pequeño Lolo. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron definitivamente, ya no hay vuelta atrás, y tras semanas de soltería se activaron rumores de un romance de la modelo con Horacio Rodríguez Larreta.

La blonda adoptó un perfil más bajo desde que culminó el vínculo con el conductor de Canta conmigo ahora, se reencauzó en la tarea de su empresa de cosméticos y en la crianza de Lorenzo. Y frente a la búsqueda de los medios para conocer sus impresiones de la ruptura con Marcelo tomó una postura de sinceridad.

Así expresó sin tapujos que no añoraba los días de vigencia del amor con Tinelli: “Ahora no extraño la vida en pareja, estamos bien así. Es una decisión. Cuando uno está transitando esto, vive este espacio sin pensar mucho en el otro. Pero no sé si te diría a vos, si extraño algo. Por ahora estamos bien así".

Por su parte, el animador más famoso de la televisión argentina también se animó a desentrañar sus sensaciones sobre este nuevo estado y contó: “Estoy bien, qué sé yo… De entrada fue dificultoso porque yo soy una persona a la que le gusta vivir en pareja, he vivido en pareja por muchísimo tiempo en mi vida”.

En todo este panorama, en algunos medios comenzó a circular la versión de una química latente, que se habría activado entre la modelo y el jefe de gobierno porteño. Una posibilidad peculiar que se fundamentó por el lazo de amistad de Guillermina con la esposa del hermano de Rodríguez Larreta.

Claro que el máximo funcionario de la Ciudad de Buenos Aires también está soltero, tras divorciarse de su esposa Bárbara Diez allá por diciembre de 2020. Entonces las especulaciones se engendraron con estas coincidencias y tomaron más corporeidad.

Lo cierto es que Guillermina tomó el toro por las astas y abordó esta incógnita, tras atender el llamado del Diario La Nación. Así, en ese medio contó toda su verdad, abordó sin tapujos ni filtros este rumor y describió con total honestidad lo que pasa en su corazón.

“¡Esto es una locura, no sé de dónde sale! Están inventando, es mentira que salgo con Horacio Rodríguez Larreta. No estoy saliendo con nadie”, exclamó Valdés para descuartizar definitivamente esta presunción de un romance con el político del PRO.