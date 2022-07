El álbum de fotos inéditas de Crash, la jurado pelirroja de Canta conmigo ahora

El telón se corrió para el estreno de Canta conmigo ahora, el reality que conduce Marcelo Tinelli y que representa una gran apuesta de eltrece. Dentro de una apertura magnífica, se destacó una pelirroja que entonó las últimas frases de la canción oficial, Crash.

Esta joven de 27 años se posiciona en el jurado al lado de Cristian Castro, nada más y nada menos, por eso ha cautivado al mexicano con su caudal de voz, su entonación, su energía y su potencia. Rápidamente llamó la atención de los espectadores, que desean conocer más de esta artista emergente.

La artista, que prefirió resguardar su nombre real, es oriunda de Caseros, ahí aterrizó en este mundo, pero vive desde siempre en Castelar, en el hogar familiar. A pesar de la distancia de esa localidad del oeste, la pelirroja prefiere seguir ahí y no mudarse a Capital Federal.

De hecho, sobre ese punto, Crash explicó, en diálogo con Ciudad: . “A veces me preguntan si me gustaría vivir en Capital y la verdad es que solo lo haría si tuviera mi casa ahí por una facilidad para moverme. El desconectar y volver a mi barrio me da paz, entonces no me molesta manejar hasta acá”.

Esta hipnótica mujer posee un lazo con la música desde la niñez, no recuerda exactamente el primer momento en que se largó a cantar, pero sí especificó que inició sus estudios de comedia musical y entrenamiento de la voz a los 13 años, impulsada por su deseo.

No se trata de un proyecto repentino, siempre estuvo ligada a esa rama artística, por eso reveló sus sacrificios: “Íbamos a tocar a cumpleaños de 15, casamientos, fiestas de fin de año... Hacíamos dos shows por noche, uno a las 12 de la noche y otro a las 3 de la mañana. ¡Tengo experiencia para tirar el techo!”.

Respecto a ese look tan particular, que le permite resaltar y destacarse por su tonalidad de cabello y su atuendo, Crash narró: “Siento que fui creciendo y por eso mi look no es el mismo que hace dos o tres años. A mí me encantan la moda y cuidarme, y por eso quizá algunos me ven y piensan que soy sofisticada o 'cheta' pero nada que ver”.

En cuanto a las emociones que laten en su corazón por esta enorme posibilidad de formar parte de un éxito mayúsculo en una pantalla líder y su contacto con Tinelli, la cantante manifestó: “Quería darle las gracias por esta oportunidad, porque es muy grande la exposición que tengo ahora. Su presencia es muy imponente, la verdad es que lo admiro”.