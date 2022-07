Paula Varela trató de mentirosa a Wanda Nara tras sus fotos en Ibiza: “No le creo nada, lo hace por...”

Llamativo, recién después de añares en los que se debatió respecto a la utilización desmedida de los retoques digitales a sus fotos, Wanda Nara salió a armar un descargo, una especie de confesión de parte para admitir que nunca se muestra al natural. En todo ese contexto, Paula Varela bramó que no le cree nada sus palabras.

En Socios del espectáculo abordaron el descargo que compartió la esposa de Mauro Icardi, ese en el que estimuló a las mujeres a comer pizza, y sobre todo las repercusiones. Claramente, esa storie de Nara rebotó con una fuerza inusitada y logró el objetivo que se hable de ella.

En el ciclo de eltrece, el conductor Rodrigo Lussich exteriorizó su opinión: “Que Wanda sea la abanderada del feminismo en la Argentina, es un poco fuerte”. A lo que luego agregó en consonancia con la reflexión de Malena Pichot: “Comparto con ella, si hay algo que no tiene coherencia en su perfil público y mediático es Wanda, no le pidas coherencia a Wanda porque no lo fue nunca”.

Luego de analizar todo lo que implica este caso, Paula tomó la palabra para construir una firme declaración contra la influencer. Así, la panelista exclamó: “Ella nos exige como usuarios nos pone en un lugar como de tontos, cuando en realidad crítica algo que ella vende”.

En la continuidad de su visión de lo que procuró conseguir Wanda, Varela añadió: “Si ella todo el tiempo se saca fotos con photoshop y la cartera en primer plano con ostentación y después porque le sirve, porque todo lo que hace, Wanda lo hace porque saca un beneficio”.

Hasta que juntó valor y gritó: “No le creo nada esto de coman pizza, no me importa el cuerpo, no le creo. Le re contra importa y ahora como le sirvió porque la critican lo aprovechó a su favor”. Un veredicto fortísimo, que se engloba en una línea de pensamiento de miles, que tampoco consideran sincero el posteo de la blonda.

Por su parte, Pichot tuiteó: “Hacen un descargo en redes sobre lo difícil que es para las mujeres vivir en este mundo donde los estándares de belleza son tan altos, estándares sostenidos por ellas mismas hasta ayer y que sostendrán en la foto de mañana. Pero hoy no, basta”.