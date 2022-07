De qué trabajaba Francisco Benítez antes de ganar La Voz Argentina

Supo sorprender con su talento desde el primer día de participación en La Voz Argentina y así fue como logró construir su gran triunfo en la última edición del reality que sale al aire por Telefe. Sin duda, para Francisco Benítez fue un antes y un después en su vida.



Desde aquella primera interpretación de “Todo cambia” logró conquistar a todos en la etapa de audiciones a ciegas, algo que se vio cuando las sillas de todos los jurados (Lali, La Sole, Montaner y Mau y Ricky) se dieron vuelta para disfrutar su show.



A partir de ese momento, Francisco Benítez vivió un auténtico click en su vida: el joven, que arrastraba una vida muy compleja, comenzaba a dar sus primeros pasos hacia la fama y la construcción de una carrera que va en ascenso.





“Sufro tartamudez desde los seis años, con eso me costó un poco seguir con la vida. Y lo que me salvó fue cantar. Es como que lo que no puedo decir lo canto”, comentó en aquellas primeras presentaciones.



“No quería salir de mi casa. No quería hablar con nadie. Llegaba a un punto en que no quería estar más en este mundo, hasta que un día conocí a mi novia, Rocío, que me impulsó a que no me quedara atrás”, agregó Francisco.



Benítez es oriundo de Colonia Tirolesa, un pequeño pueblo que se encuentra a unos 27 kilómetros al noroeste es de la capital cordobesa. Allí, Francisco trabajaba en una cooperativa eléctrica.





“Para mí, las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí. Decían que gané por lástima o que gané porque hablo asó. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando”, explicó Francisco Benítez.



“Yo no fui a dar lástima ni a ganar. Yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía estar bien”, añadió el cantante cordobés.