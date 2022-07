Cómo es la difícil vida de Francisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina

Francisco Benítez, el último ganador de La Voz Argentina, hizo una profunda reflexión sobre la fama y les dejó una fuerte advertencia a los participantes del reality en su nueva edición.



Es que más allá de la felicidad del triunfo y de la fama obtenida luego, que le significó un cambio de vida, el joven cuestionó lo que muchos decían sobre él debido a su condición de tartamudez.

“Soy un chico con problemas de tartamudez. Lo tengo desde los seis años. Sufrí mucho al no animarme a hablar en público. No quería salir de mi casa. No quería hablar con nadie, me encerraba solo en mi cuarto”, comentó el joven de 22 años.





“Llegaba un punto en que no quería estar más acá, no quería estar más en este mundo”, agregó Francisco Benítez en un crudo mensaje, que también demuestra su fuerza de voluntad para salir adelante, ya que su condición no le impidió ser el ganador de La Voz Argentina.



“Para mí, las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí. Decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando”, comentó en PrimiciasYa.



“Yo no fui a dar lástima ni a ganar. Yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar”, agregó el cantante cordobés.





“Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuve en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean. La gente se tomó en serio todo este tema del reality y creen que gané por dar lástima. No es así”, comentó.



Asimismo, Francisco Benítez dejó una cruda advertencia para los participantes del reality de Telefe. “La gente tiene que seguir apoyando al programa y no por haber ganado hay que creerse el mejor de todos. La vida sigue y ahora estoy muy contento con que el programa vuelva. Estaré ahí viéndolo cada noche”, expresó.