Las fotos del reencuentro de Luciana Salazar y su hija Matilda en Ibiza

Luciana Salazar se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que, hace algunos días Martín Redrado se casó con Lulú Sanguinetti y todas las miradas apuntaron a ella. Cabe recordar que la modelo mantiene un fuerte enfrentamiento legal y mediático con el empresario.

Hace algunos días Luciana lanzó en vivo: "Les quiero agradecer mucho porque en estos momentos, que estoy siendo censurada por un canal, que ustedes me den el espacio para hablar de esto, que es la lucha de una madre por los derechos de su hija, lo valoro mucho”.

"También se lo mando a Flor de la V, con la que tengo buena relación y la verdad que me sorprende que no me haya llamado después de lo que dije (...). Que no sea selectiva para los derechos de la mujer. No se comunicó nadie de la producción para hablar hoy, igual no me sorprende", agregó.

Y apuntó filosa: "Se está metiendo con mi trabajo porque las cámaras forman parte de mi trabajo. Yo nunca me metí con su trabajo. Me pude haber peleado, pero nunca me escucharon a mí meterme con el trabajo de él, nunca. Porque además de que me censuran, no me van a llamar para trabajar en ese canal".

"Lo mío no es una fantochada, el tema está en la Justicia y hay una menor en el medio. Estamos hablando de un expresidente del Banco Central, de un funcionario público. No es que estamos en pleno pleito judicial para ver el monto de una cuota alimentaria, la cuota ya está estipulada y él la cortó en febrero cuando yo no quise acceder a lo que él me pedía", expresó.

Eso no fue todo: "No escucho a nadie que diga ‘Redrado miente’. Los periodistas hicieron una carnicería conmigo. Con quien tendrían que ser más críticos es con él, que fue funcionario público. Estamos hablando de una persona que se muestra como ‘El Gran Gatbsy’ y después no paga una cuota alimentaria fijada por él, no estamos hablando de un hombre que no es solvente".

Hace algunas horas Luciana Salazar se reencontró con su hija Matilda, quien se encontraba en Ibiza con sus abuelos. Fue entonces que compartió una hermosa foto en sus redes y escribió: "En Ibiza con la más linda. Te amo, Matilda".